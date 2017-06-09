A scuola di impresa con IGS

Sette studenti reggini hanno creato un'impresa simulata di oggettistica in pasta di mais e la portano alla Fiera del 13 giugno a Lamezia

Nasce il primo laboratorio d’impresa a Reggio Calabria ed è pronto a partecipare alla Fiera Regionale che si terrà giorno 13/06/2017 presso il Centro Commerciale “I due Mari” Lamezia. Un gruppo di 7 studenti dell’Istituto Superiore “BOCCIONI” di Reggio Calabria ha aderito al programma BIZ-Laboratorio d’Impresa.

Gli studenti imprenditori, guidati da un trainer e da un docente, hanno costituito il laboratorio d’impresa “MAISLANDIA” creando e sviluppando un’idea imprenditoriale. “Maislandia – dice il responsabile marketing del laboratorio nasce da una business idea: creare oggettistica fatta a mano e con un prodotto naturale, la PASTA di MAIS.

.BIZ ci sta facendo sperimentare cosa significa “imparare facendo”; ognuno si sta occupando di un aspetto diverso della gestione aziendale, dalla produzione alla vendita, dal budget alla strategia di marketing.

Siamo pronti a partecipare alla Fiera e conquistare i nostri clienti.

“Maislandia” esporrà i propri prodotti in Fiera esi confronterà con gli altri Laboratori d’Impresa calabresi che hanno aderito al programma .biz, promosso da IGS Srl Impresa Sociale.

Il laboratorio .Biz nasce con lo scopo di orientare i giovani al mondo del lavoro, stimola l’autoimpiego promuovendo l’intraprenditorialità, attraverso la metodologia del learning by doing.