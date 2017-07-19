Scuola di Osteopatia, “Open day” per conoscere la nuova sede calabrese

Apre anche in Calabria, a Catanzaro, la sede dell’Accademia italiana sviluppo didattica e ricerca osteopatica (Aisdro). La nuova sede inaugurerà, con un Open Day, il 22 luglio alle ore 17.00 in via del Corace 27, nel quartiere Lido, presso lo studio della dottoressa Cristina La Villa, che è anche la responsabile della sede calabrese dell’accademia. L’osteopatia è una medicina naturale che si basa sul contatto manuale. Obiettivo della terapia osteopatica è il ripristino dell’equilibrio tra struttura e funzione dell’organismo, ponendo al centro il paziente piuttosto che la malattia.

I percorsi formativi dell’accademia saranno tre, destinati sia a studenti col diploma di maturità, che a laureati in scienze motorie e in ambito sanitario, con percorsi differenziati a seconda del percorsi di studi di provenienza.

L’open day del 22, è stata pensata proprio con lo scopo di far conoscere a più persone, semplici curiosi, ma anche a chi già ha avuto approccio con la materia, più da vicino, un mondo che certamente aiuta a vivere meglio e più in simbiosi ed equilibrio con se stessi.

Link utili:

www.aisdro.it

Open day Aisdro

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