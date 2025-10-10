A scuola nel Parco dell’Aspromonte, il progetto educativo per gli studenti calabresi

Carullo: “L’Aspromonte è una straordinaria aula a cielo aperto, luogo di conoscenza e crescita”

Promuovere la crescita culturale e sociale dei giovani attraverso la scoperta dei meravigliosi tesori dell’Aspromonte: è questo l’obiettivo del progetto promosso dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, realizzato grazie al coinvolgimento del Dipartimento Turismo della Regione Calabria.

“A scuola nel Parco dell’Aspromonte”: educare alla natura e al rispetto dell’ambiente

L’Ente Parco aderisce e partecipa attivamente all’iniziativa “La settimana del turismo nei Parchi calabresi”, dedicata alla valorizzazione del turismo scolastico montano e delle aree naturali protette dei quattro Parchi regionali.

In questo contesto, il Parco dell’Aspromonte ha ideato il progetto “A scuola nel Parco dell’Aspromonte”, pensato per avvicinare gli studenti alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente, promuovendo un turismo scolastico sostenibile, consapevole e formativo.

Attraverso questa iniziativa, l’Ente Parco intende favorire i viaggi di istruzione nel proprio territorio, offrendo agli studenti l’opportunità di vivere esperienze dirette a contatto con la natura e di scoprire le peculiarità naturalistiche, storiche e culturali dell’Aspromonte.

Un progetto per tutte le scuole calabresi

Il progetto è rivolto a tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, che potranno pianificare viaggi di istruzione e attività educative nel territorio del Parco.

A tal fine, è stato pubblicato un avviso per la partecipazione delle scuole, che potranno ricevere un cofinanziamento delle attività e dei viaggi di istruzione programmati nel periodo compreso tra il 10 e il 21 novembre 2025.

