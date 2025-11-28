Scuola di piloti in Calabria? Il Governatore Occhiuto si sbilancia: ‘Si farà…’

Chi in Calabria sognava di diventare pilota aveva, fino ad oggi, davanti una sola strada: partire. Andare altrove, spesso lontano, per trovare corsi, accademie, opportunità che qui non esistevano.

Oggi quel destino non è più scritto. La Calabria, terra storicamente segnata dalle partenze, si prepara a diventare il luogo in cui si ‘vola’ senza dover emigrare.

Secondo quanto appreso, infatti, sta prendendo forma la prima scuola di piloti in Calabria. Una novità che apre spiragli reali di lavoro qualificato, formazione avanzata e nuove prospettive per i giovani della regione.

Durante la conferenza stampa tenutasi a Bergamo — nel contesto degli investimenti Ryanair — CityNow ha chiesto un aggiornamento sulla scuola di pilotaggio già anticipata, ai nostri microfoni, lo scorso settembre.

“Sì, il progetto c’è – ha confermato il presidente Occhiuto. Anche se questo non è il luogo adatto per discuterne. La scuola di piloti sarà realizzata in collaborazione con ITA e interesserà l’aeroporto di Crotone”.

