Scuola di piloti in Calabria? Il Governatore Occhiuto si sbilancia: ‘Si farà…’
Tutto ancora da svelare, tempi, strutture, modalità di accesso e numero di studenti. Ma la notizia è più che buona...
28 Novembre 2025 - 06:00 | di Eva Curatola
Chi in Calabria sognava di diventare pilota aveva, fino ad oggi, davanti una sola strada: partire. Andare altrove, spesso lontano, per trovare corsi, accademie, opportunità che qui non esistevano.
Oggi quel destino non è più scritto. La Calabria, terra storicamente segnata dalle partenze, si prepara a diventare il luogo in cui si ‘vola’ senza dover emigrare.
Secondo quanto appreso, infatti, sta prendendo forma la prima scuola di piloti in Calabria. Una novità che apre spiragli reali di lavoro qualificato, formazione avanzata e nuove prospettive per i giovani della regione.
Occhiuto: ‘Si farà, con ITA e sarà a Crotone’
Durante la conferenza stampa tenutasi a Bergamo — nel contesto degli investimenti Ryanair — CityNow ha chiesto un aggiornamento sulla scuola di pilotaggio già anticipata, ai nostri microfoni, lo scorso settembre.
“Sì, il progetto c’è – ha confermato il presidente Occhiuto. Anche se questo non è il luogo adatto per discuterne. La scuola di piloti sarà realizzata in collaborazione con ITA e interesserà l’aeroporto di Crotone”.
Una Calabria che cresce: tra hangar, formazione e il nuovo aeroporto di Reggio
La scuola di piloti si aggiunge a un quadro di trasformazione che, negli ultimi mesi, sta interessando tutto il settore aereo regionale:
- i nuovi hangar Ryanair a Lamezia (15 milioni, 300 posti di lavoro)
- la formazione dei tecnici specializzati a Bergamo, già destinati a tornare in Calabria
- la possibile rotta Reggio–Bergamo tornata sul tavolo delle trattative con Ryanair
- la modernizzazione dello scalo di Reggio Calabria, che dovrebbe essere alle battute finali
Una rete di progetti che racconta una Calabria meno periferica e più centrale, meno costretta a inseguire e più capace di proporsi.
Una promessa per i giovani: questa volta il futuro è qui
Per la prima volta, chi sogna di pilotare un aereo non dovrà guardare altrove.
Potrà guardare a casa propria.
Il progetto è in costruzione, i dettagli arriveranno, ma la direzione è chiara: la Calabria diventa un luogo in cui si vola non solo per partire, ma per restare.