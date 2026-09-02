Inizio anno scolastico a Reggio, Cannizzaro ufficializza il giorno della prima campanella

La scelta dello slittamento è legata alla concomitanza con le Feste Mariane, uno degli appuntamenti più importanti e partecipati della città di Reggio Calabria

Come anticipato nei giorni scorsi da CityNow, il ritorno in classe degli studenti reggini non avverrà il 15 settembre. Il Comune ha ufficializzato il rinvio per le celebrazioni della Madonna della Consolazione

La previsione era arrivata nei giorni scorsi e adesso è arrivata anche la conferma ufficiale: l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027 a Reggio Calabria è fissato per venerdì 18 settembre.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Francesco Cannizzaro, attraverso un video pubblicato sui propri canali social, nel quale ha comunicato la decisione dell’amministrazione comunale.

La prima campanella, dunque, slitta di tre giorni rispetto alla data indicata dal calendario scolastico regionale, che prevedeva l’avvio delle lezioni per martedì 15 settembre.

Il rinvio per le Feste Mariane e lo spettacolo pirotecnico

La scelta è legata alla concomitanza con le Feste Mariane, uno degli appuntamenti più importanti e partecipati della città di Reggio Calabria.

Proprio il 15 settembre, infatti, sono in programma alcuni dei momenti più attesi delle celebrazioni dedicate alla Madonna della Consolazione, con il tradizionale spettacolo pirotecnico previsto in serata.

Una sovrapposizione che avrebbe potuto creare difficoltà sotto il profilo della viabilità, della sicurezza e della gestione degli spostamenti cittadini, considerando anche il grande afflusso di persone previsto nel centro urbano.

Per questo motivo Palazzo San Giorgio ha deciso di posticipare il rientro degli studenti, consentendo lo svolgimento delle festività senza interferenze con l’attività scolastica.

La scelta del Comune: venerdì 18 settembre

Nei giorni scorsi erano due le date ipotizzate dall’amministrazione: venerdì 18 settembre oppure lunedì 21 settembre.

La decisione finale è ricaduta sulla prima opzione, confermando la soluzione già adottata nel 2025 dall’allora amministrazione comunale guidata da Giuseppe Falcomatà.

Gli studenti reggini torneranno quindi sui banchi venerdì 18 settembre, con qualche giorno di ritardo rispetto al calendario regionale.