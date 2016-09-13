Sebastiano Caridi e Giorgio Gonelli inaugurano il primo Atelier del Dolce a Faenza

Venerdì 23 settembre 2016 apre nel cuore di Faenza il primo locale a firma del Maestro Pasticcere Sebastiano Caridi, in Corso Saffi 48/A. Il nuovo locale si presenta con un concept accattivante: una caffetteria contemporanea dove vivere e gustare l’inconfondibile piacere del caffè, abbinato, nelle varie ore della giornata, all’offerta gastronomica, che si rinnova ad ogni ora.

Le proposte della mattina

Per la mattina vengono proposte le dolci creazioni del laboratorio di Sebastiano; una selezione di biscotti, frolle, croissant e piccoli capolavori in miniatura per soddisfare grandi desideri in un piccolo boccone.

Tante golosità perfette per accompagnare il caffè o il cappuccino per la colazione ma ideali da gustare anche con una tazza di the o le cioccolate monorigini per una gustosa pausa pomeridiana.

Equilibrio di sapori e giochi di consistenza e colori, caratterizzano tutte le ricette preparate per deliziare i clienti in pausa pranzo o per un brunch speciale durante il weekend. Una menzione particolare la merita la nuovissima linea di focacceria Gourmet preparate ogni giorno. Si arriva al momento più “rilassante” della giornata: l’aperitivo, che trova la sua massima espressione nella carta dei cocktail, vere e proprie espressioni dell’arte Mixology, preparate dai Barman e serviti con abbinamenti dolci e salati ideati dallo stafff di Sebastiano.

Il locale: 300 metri quadri su due piani

L’anima del locale strutturata su 300 metri quadri distribuiti su due piani, con oltre 90 posti a sedere, è rappresentata dal laboratorio a vista dal Dehor interno, vera e propria perla del “freddo” che rappresenta quello di quanto più evoluto nel mondo della pasticceria. All’interno del nuovo Atelier in Corso Saffi 48/A è possibile acquistare tutti i prodotti del Maestro Caridi: torte, praline di cioccolato, mignon dolci e salati, biscotteria, gelati, monoporzioni, panettoni. Orari di apertura: aperto tutti i giorni dalle 6,30 alle 21,00