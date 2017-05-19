Seduta conclusiva del Consiglio comunale dei ragazzi

Il Consiglio comunale dei ragazzi presenta le proposte progettuali elaborate nel corso dell’anno. Come da Regolamento, la Giunta Falcomatà li dovrà recepire entro trenta giorni.

Lunedì 22 maggio alle 9.30 presso l’Aula del Consiglio di Palazzo San Giorgio si terrà la seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che avvia a conclusione questa prima esperienza pilota cittadina, iniziata lo scorso dicembre che ha visto la partecipazione di 50 ragazzi di età compresa dagli undici ai tredici anni.

I giovani consiglieri e le scuole coinvolte

I ragazzi che siedono in consiglio sono stati eletti dai loro stessi coetanei provenienti dalle scuole medie inferiori che hanno aderito alla proposta di partecipazione dell’amministrazione Falcomatà: Galilei, Lazzarino, Moscato e Bolani di Reggio Calabria.

Un percorso che ha trovato nella Commissione Politiche Sociali e nella sua vicepresidente Paola Serranò, una guida che ha affiancato e sostenuto i lavori delle sedute consiliari svoltasi nel corso dell’anno scolastico.

I giovani consiglieri insieme al loro sindaco Ludovica Saraceno, hanno condiviso ed elaborato nel corso delle sedute, iniziative a favore dei loro coetanei mettendo in pratica lo slogan: “anch’io mi occupo della mia città”.

Si tratta in particolare di idee che riguardano tematiche che vanno dall’ambiente allo sport, passando dalla scuola e dal volontariato.

Le proposte e i tempi di risposta della Giunta

Lunedì prossimo come da regolamento, i ragazzi presenteranno le proposte progettuali elaborate nel corso delle sedute che saranno successivamente valutate dalla Giuta Comunale degli adulti.

L’art 7. del Regolamento comunale del CCR fissa infatti in trenta giorni il limite temporale entro il quale l’esecutivo comunale dovrà formulare un parere scritto e indicare le modalità di realizzazione dei progetti approvati.

Soddisfatta la consigliera, dott.ssa Paola Serranò che nell’atto di invitare la cittadinanza ad assistere ai lavori del consiglio comunale dei ragazzi quale esercizio di partecipazione e condivisione esteso a tutti i reggini dichiara:

« L’esperienza vissuta in questo primo anno ha favorito l’esercizio delle capacità creative dei ragazzi raggiungendo l’obiettivo di una fattiva partecipazione alla vita cittadina e offrendo un contributo concreto che l’Amministrazione comunale dovrà sapere accogliere e valorizzare» .