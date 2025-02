Albero pericolante in città, un lettore denuncia: ‘Rischio per i passanti’

Albero sorretto solo da una ringhiera, cittadino denuncia il rischio crollo: "Nonostante i ripetuti inviti alle autorità competenti per la messa in sicurezza, nulla è accaduto fino ad ora"

Un nostro lettore ha voluto portare all’attenzione delle autorità una situazione che, a suo dire, potrebbe trasformarsi in una tragedia se non si interviene tempestivamente.

“Desidero segnalare il pericolo costante per l’incolumità dei passanti a causa dell’albero (sito in piazza Milano) il cui crollo è impedito soltanto dalla ringhiera di recinzione che ancora (per poco) lo sorregge. Nonostante i ripetuti inviti alle autorità competenti per la messa in sicurezza, nulla è accaduto fino ad ora”.

Un problema da risolvere prima che sia troppo tardi

Situazioni come questa non sono purtroppo rare: alberi instabili, rami pericolanti e strutture poco sicure vengono spesso trascurati fino a quando non provocano danni o, peggio ancora, incidenti gravi.

L’appello del lettore è chiaro: intervenire prima che accada il peggio.