Seminario ‘Hybridization with Rough Sets’
La docente indiana Sushmita Mitra tiene venerdì 3 luglio il secondo seminario del suo ciclo italiano, dedicato a bioinformatica e imaging biomedico
02 Luglio 2015 - 13:57 | di Redazione
Si trova attualmente in Italia, per tenere un ciclo di seminari presso alcune Università, la prof.ssa Sushmita Mitra della Machine Intelligence Unit, Indian Statistical Institute, Kolkata, West Bengal, India.
L’iniziativa è organizzata attraverso il programma “Distinghished Lecturer Program” dell’IEEE CIS, ovvero della sezione Italiana della Computational Intelligence Society (CIS) dell’Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE).
La prof. Mitra terrà seminari a Salerno, Reggio Calabria, Genova e Milano Bicocca.
Il secondo seminario, intitolato:
“Hybridization with Rough Sets: Application to Bioinformatics and Biomedical Imagery”
si svolgerà il prossimo venerdì 3 luglio alle 11 presso i Dipartimenti DICEAM & DIIES di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (ex Aula del Consiglio di Ingengeria).
L’evento si svolge nell’ambito delle attività del corso di dottorato in Ingegneria dell’Informazione ed è organizzato dal prof. Carlo Morabito.
Sushmita Mitra
Home Page: http://www.isical.ac.in/~sushmita/
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