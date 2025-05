A Reggio il seminario sulla proprietà intellettuale: riflessioni e strategie

L'incontro di Camera di Commercio in collaborazione con gli Ordini professionali per proteggere le idee, valorizzare i progetti e le collaborazioni tra professionisti

In un contesto in cui la creatività tecnica, la qualità progettuale e la collaborazione tra competenze multidisciplinari rappresentano fattori strategici per lo sviluppo del territorio, la proprietà intellettuale assume un ruolo centrale per le professioni tecniche. Proteggere le idee, valorizzare i progetti, strutturare in modo efficace le alleanze professionali significa rafforzare la responsabilità, l’identità e la credibilità del sapere tecnico.

Con questo spirito, la Camera di Commercio di Reggio Calabria, attraverso la propria Azienda Speciale IN.FOR.M.A., organizza – in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine degli Architetti PPC e l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia – il seminario dal titolo “La proprietà intellettuale nei progetti e le collaborazioni tra professionisti: strumenti, strategie e nuove forme di tutela e organizzazione”, in programma mercoledì 28 maggio 2025 alle ore 15.00, presso il Salone camerale.

L’iniziativa si propone di offrire una riflessione strutturata sulla necessità di promuovere, attraverso la conoscenza e la consapevolezza, una cultura della tutela e della responsabilità all’interno delle professioni tecniche. La proprietà intellettuale, infatti, non si esaurisce nella sola dimensione giuridica, ma costituisce oggi un riferimento centrale per la costruzione di percorsi professionali basati sull’etica, sulla competenza e sull’originalità del pensiero progettuale.

Dichiara l’Ing. Francesco Foti, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria

“La proprietà intellettuale è parte integrante della professionalità tecnica. Proteggere le idee non significa solo difendersi, ma valorizzare la propria preparazione, la propria storia, la propria unicità. È anche un atto di responsabilità verso il committente e verso la collettività. Per questo abbiamo voluto con forza un momento formativo su questi temi, che coinvolgesse il sistema ordinistico, le istituzioni e i professionisti del territorio. L’Ordine è impegnato a sviluppare una cultura fondata sulla qualità, sulla consapevolezza e sull’alleanza tra competenze. Promuovere strumenti di tutela del pensiero tecnico e forme innovative di collaborazione come le Società tra Professionisti significa rafforzare il ruolo delle professioni nello sviluppo economico e sociale della Calabria”.

Nel corso del seminario si porrà particolare attenzione al legame tra tutela delle idee e sviluppo di competenze: la capacità di riconoscere il valore tecnico e culturale delle proprie produzioni intellettuali diventa parte integrante del bagaglio professionale, e costituisce un indicatore concreto di qualità e consapevolezza. Ogni atto progettuale, ogni elaborato tecnico, ogni soluzione innovativa rappresenta non soltanto un risultato, ma anche un punto di partenza per costruire territori più resilienti, attrattivi e sostenibili.

La partecipazione attiva degli Ordini professionali, unita all’impegno della Camera di Commercio, riflette un modello virtuoso di collaborazione istituzionale, finalizzato a rafforzare la connessione tra formazione, pratica e visione strategica. Promuovere conoscenza e competenza non è solo un obiettivo del sistema ordinistico, ma una responsabilità collettiva verso il futuro del territorio.

Le STP: una nuova frontiera per le professioni tecniche

Ampio spazio sarà riservato al tema delle Società tra Professionisti (STP), nuove forme giuridiche di esercizio della professione che consentono una sinergia stabile tra esperti di settori differenti. Le STP rappresentano oggi non solo una risposta organizzativa alle esigenze del mercato, ma anche un’opportunità per valorizzare la multidisciplinarietà, definire meglio i diritti di proprietà intellettuale all’interno dei gruppi di lavoro e offrire al committente garanzie di qualità e responsabilità condivisa.

Interverranno:

Dott.ssa Natina Crea, Direttore IN.FOR.M.A.

Dott.ssa Sonia Garieri, esperta in proprietà intellettuale (Bugnion S.p.A.)

Dott.ssa Paola Borgia, Camera di Commercio di Reggio Calabria

Apriranno i lavori i saluti dei Presidenti degli Ordini co-organizzatori e del Presidente della Camera di Commercio.

L’iniziativa è valida ai fini della formazione continua (CFP) e rappresenta un’importante occasione di approfondimento e crescita per tutti i professionisti che desiderano rafforzare il proprio ruolo in una società che chiede sempre più competenza, consapevolezza e visione condivisa.