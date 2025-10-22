‘Nessun legame tra Berlusconi, Dell’Utri e Cosa nostra’. Occhiuto: ‘Ha sofferto per anni, adesso la verità’
La Cassazione ha escluso legami tra Berlusconi, Dell'Utri e la mafia. Il commento del Governatore Occhiuto
22 Ottobre 2025 - 12:29 | di Redazione
“Finalmente la verità: la Cassazione conferma che non è mai esistito alcun legame tra il presidente Silvio Berlusconi e la mafia. Lo abbiamo sempre sostenuto, lo sapevamo tutti, ma per anni alcuni hanno lanciato accuse assurde e infamanti, strumentalizzando politicamente vicende ridicole. Circostanze che hanno provocato dolore e amarezza nella vita del presidente Berlusconi e della sua famiglia. Adesso la Suprema Corte, con parole chiare e nette, scrive la parola fine.”
Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.