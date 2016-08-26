Serata di beneficenza dell’International House

L’Associazione Interculturale International House, il Circolo enogastronomico La Botte Divina, la Cooperativa Sociale Open, la rete Calabria Solidale, BioCity Km0, l’Associazione Fabula Nova, l’Associazione Culturale Ostro e la Cooperativa Idea Positivo si uniscono per raccogliere fondi per le zone devastate dal terremoto nel Centro Italia.

Venerdì 2 settembre 2016 alle ore 21:00, presso il circolo La Botte Divina ad Arangea (Via Arangea, 21 a Reggio Calabria), è organizzata una cena sociale il cui ricavato servirà ad aiutare le popolazioni duramente colpite dal terremoto, attraverso la donazione di quanto raccolto nel corso della serata alla Croce Rossa Italiana.

Durante la cena sarà possibile gustare lo squisito guanciale di Amatrice all’interno di un menu completo proposto dallo chef, in una fusione di sapori del Sud e Centro Italia. La serata sarà inoltre allietata dal concerto del cantastorie Fulvio Cama.

Tutti gli enti organizzatori contribuiranno gratuitamente alla realizzazione dell’evento.

La quota minima per la cena è di 20 euro a persona. La partecipazione all’evento è possibile solo attraverso prenotazione telefonica ai numeri 328.8939319 – 347.7518453.