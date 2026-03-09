Cammariere emoziona Reggio Calabria. E stasera grande attesa al Rendano di Cosenza

Il raffinato musicista, cantautore e compositore crotonese ha letteralmente stregato il Cilea

Dopo lo straordinario successo di ieri sera in un Teatro Cilea di Reggio sold out, che gli ha tributato una lunga standing ovation finale, Sergio Cammariere e la sua band sono attesi questa sera al Teatro Rendano di Cosenza per l’apertura di Fatti di Musica 2026, la quarantesima edizione del Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che assegna ai vari concerti l’oscar del live del celebre maestro orafo calabrese Gerardo Sacco.

Il concerto inizierà alle ore 21:00. I biglietti sono ancora disponibili online su tickeone.it e lo saranno anche questa sera presso la biglietteria del Teatro.

Il raffinato musicista, cantautore e compositore crotonese, che ha letteralmente stregato il Cilea nell’ambito della rassegna “L’eleganza dell’Arte” di Publidema, riproporrà tutti i suoi successi e diversi brani del nuovo bellissimo album, a cominciare da quello che gli dà il titolo: La pioggia che non cade mai.

In un sobrio ma suggestivo allestimento, nello stile dei maestri del jazz, sarà accompagnato dall’ immancabile pianoforte e dalla nuova band composta da musicisti storici e new entry, sistemati uno a fianco all’altro, partendo da Giovanna Famulari al violoncello, poi Daniele Tittarelli, tromba, Roberto Gervasi, fisarmonica, Luca Bulgarelli, contrabasso, fino a Michele Santoleri, batteria e percussioni. Nella scaletta del concerto di circa due ore, oltre ai nuovi brani, ad incantare Cosenza, come già accaduto ieri a Reggio, arriveranno i suoi successi antologici: l’ incantevole Dalla pace del mare lontano, Cantautore piccolino, Tutto quello che un uomo, il brano sanremese che esegue con il coro del pubblico, cantato finanche da Mina, Padre della Notte, eseguito anche in una edizione del concerto di Natale in Vaticano e tutti gli altri che fanno parte oramai della storia della migliore canzone d’autore.

Artista di rara sensibilità ed eleganza, in questo nuovo tour partito proprio dalla sua terra con questi due live, Cammariere si conferma forse l’unico superstite di una scuola cantautorale italiana, quella che ha visto toccare il suo apice mondiale con Paolo Conte, capace di spaziare dal pop al jazz, dal swing al blues, con incursioni nei ritmi sudamericani e e perfino nella musica classica.

“Aprire la quarantesima edizione del mio festival con uno dei più virtuosi musicisti italiani, immenso talento calabrese legato alla sua terra da un forte cordone affettivo, è una grande emozione – afferma Pegna – Un inizio meraviglioso all’insegna della musica vera, suonata da musicisti eccezionali. Dopo il giusto tributo di applausi ricevuti a Reggio, Sergio torna al Rendano per ricevere l’abbraccio di un altro splendido teatro calabrese che lo ha sempre accolto con calore!”.

Fatti di Musica è la storia stessa dei grandi live musicali in Calabria. Per questo traguardo della 40° edizione sono in programma numerosi eventi di prestigio:, dal 7 al 9 maggio tornerà al Palacalafiore di Reggio anche il colossal Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante, prodotto da David e Clemente Zard, con spettacoli serali e matinée per le scuole. E’ confermata per il 23 e 24 maggio al Rendano di Cosenza anche la prima assoluta di Fortunata di Dio, l’opera sulla vita della mistica calabrese Natuzza Evolo, prodotta e scritte da Pegna insieme al regista Andrea Ortis. Tra i concerti più attesi ci sono quelli di Serena Brancale il 6 giugno nel nuovo Palalamezia di Lamezia Terme e l’8 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella di Diamante. In questa splendida location, per Fatti di Musica Estate arriverà anche Delia il 9 agosto. Altri appuntamenti saranno resi noti a breve. Tutte le informazioni sui vari eventi sono disponibili allo 0968441888, nei siti web ruggeropegna.it, ticketone.it e nelle pagine social del festival.