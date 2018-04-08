Serie A2, girone Ovest: il programma del 28^ turno. Viola, operazione sorpasso?
Giornata di scontri diretti in A2: la Viola Reggio Calabria riceve Trapani per chiudere il discorso playoff. Il programma con la classifica
08 Aprile 2018 - 12:23 | di Teo Occhiuto
Giornata di scontri diretti. Il 28^ turno del girone Ovest di Serie A2 offrirà 3 incroci fra 6 delle prime 7 squadre della classifica. La capolista Casale, infatti, renderà visita a Biella mentre Tortona scenderà in Campania sul parquet di Scafati, nel lunch-match delle 12 in diretta tv su Sportitalia. Incroci pericolosi che potrebbero favorire Legnano, di scena a Siena, ma anche la Viola Reggio Calabria, attesa dal confronto interno con Trapani.
Con una vittoria la MetExtra chiuderebbe definitivamente il discorso playoff, a prescindere dai risultati di Agrigento e Latina attese dalle sfide con Napoli e Treviglio. Nell’anticipo di ieri, invece, Cagliari ha superato Rieti 84-82, agganciando i laziali in classifica a quota 26. Completa il quadro il derby capitolino fra Eurobasket e Virtus.
SERIE A2, GIRONE OVEST – 28^ GIORNATA
Cagliari-Rieti 84-82
Eurobasket Roma-Virtus Roma
Biella-Casale
Viola Reggio Calabria-Trapani
Scafati-Tortona ore 12 diretta tv su Sportitalia
Agrigento-Napoli
Latina-Treviglio
Siena-Legnano
CLASSIFICA: Casale 40, Scafati 38, Legnano 34, Tortona 32, Biella 32*, Viola Reggio Calabria 30*, Trapani 28, Agrigento 26, Rieti 26***, Latina 26, Cagliari 26***, Siena 24, Eurobasket Roma 22, Treviglio 20**, Virtus Roma 18*, Napoli 6*.
*una gara in meno
**due gare in meno
***una gara in più
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