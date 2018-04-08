Giornata di scontri diretti. Il 28^ turno del girone Ovest di Serie A2 offrirà 3 incroci fra 6 delle prime 7 squadre della classifica. La capolista Casale, infatti, renderà visita a Biella mentre Tortona scenderà in Campania sul parquet di Scafati, nel lunch-match delle 12 in diretta tv su Sportitalia. Incroci pericolosi che potrebbero favorire Legnano, di scena a Siena, ma anche la Viola Reggio Calabria, attesa dal confronto interno con Trapani.

Con una vittoria la MetExtra chiuderebbe definitivamente il discorso playoff, a prescindere dai risultati di Agrigento e Latina attese dalle sfide con Napoli e Treviglio. Nell’anticipo di ieri, invece, Cagliari ha superato Rieti 84-82, agganciando i laziali in classifica a quota 26. Completa il quadro il derby capitolino fra Eurobasket e Virtus.

SERIE A2, GIRONE OVEST – 28^ GIORNATA

Cagliari-Rieti 84-82

Eurobasket Roma-Virtus Roma

Biella-Casale

Viola Reggio Calabria-Trapani

Scafati-Tortona ore 12 diretta tv su Sportitalia

Agrigento-Napoli

Latina-Treviglio

Siena-Legnano

CLASSIFICA: Casale 40, Scafati 38, Legnano 34, Tortona 32, Biella 32*, Viola Reggio Calabria 30*, Trapani 28, Agrigento 26, Rieti 26***, Latina 26, Cagliari 26***, Siena 24, Eurobasket Roma 22, Treviglio 20**, Virtus Roma 18*, Napoli 6*.

*una gara in meno

**due gare in meno

***una gara in più