La Viola torna a vincere e rientra in zona playoff, Casale allunga a +6: tutti i risultati e la classifica della 21ª giornata

Torna a vincere la Viola Reggio Calabria. Dopo due battute a vuoto, i neroarancio violano il palazzetto di Scafati e rientrano in zona playoff. I campani, invece, vengono raggiunti al secondo posto da Biella, anch’essa ritornata al successo, in casa contro Latina. Sale a +6, dunque, il vantaggio della capolista Casale, che ha superato la Virtus Roma 73-62. Due punti sofferti, invece, per Tortona che sul parquet del fanalino Napoli, non ha vita facile. Ancora bene fra le mura amiche Rieti e Legnano, roboante colpo esterno per Agrigento in quel di Cagliari. Domani Eurobasket Roma-Siena.

SERIE A2, GIRONE OVEST – 21^ GIORNATA

Cagliari-Agrigento 73-95

Legnano-Treviglio 81-58

Biella-Latina 81-78

Scafati-Viola Reggio Calabria 72-76

Rieti-Trapani 82-75

Napoli-Tortona 82-84

Casale-Virtus Roma 73-62

Eurobasket Roma-Siena domani

prossimo turno

Latina-Eurobasket Roma

Trapani-Casale

Treviglio-Cagliari

Siena-Biella

Viola Reggio Calabria-Legnano

Virtus Roma-Napoli

Tortona-Rieti

Agrigento-Scafati

CLASSIFICA: Casale 34, Biella 28, Scafati 28, Tortona 26, Legnano 26, Trapani 22, Viola RC 22, Agrigento 20, Latina 20, Rieti 20, Cagliari 20, Eurobasket Roma 16, Siena 16, Treviglio 16, Virtus Roma 16, Napoli 6