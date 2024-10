Serie B: la Sampdoria ha scelto il nuovo allenatore. Un altro ex campione del mondo

“Dopo la mancata intesa con Fabio Grosso, Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore della Sampdoria. Scelta convinta di Andrea Radrizzani dopo 3 meeting, di cui l’ultimo ieri. Il contratto sarà biennale con l’opzione del rinnovo per il terzo anno. Firme in corso in questo momento. Il nuovo presidente dei blucerchiati ha riscontrato nell’ex Juve entusiasmo ed esperienza per questo nuovo ciclo“.

fonte: gianlucadimarzio.com