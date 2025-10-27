Serie C: il Catania non si ferma più, Salernitana solitaria in vetta. I risultati e la classifica
Risveglio Siracusa, cade ancora il Crotone, bene il Cosenza
27 Ottobre 2025 - 14:36 | Redazione
Una sola sconfitta in campionato a Cosenza, da quel momento sette risultati utili consecutivi e quattro vittorie una dietro l’altra. Il Catania di Mimmo Toscano sfrutta a pieno il fattore campo e in due giornate supera prima la Salernitana e poi il Benevento, volando adesso ad un solo punto dalla vetta, comandata in solitaria dai granata. Bene il Cosenza che torna a vincere in casa, si risveglia il Siracusa che però, è riuscito ad avere la meglio sul Casarano, solo dopo che i pugliesi sono rimasti in dieci.
I risultati della giornata
Foggia – Altamura 0-1
Atalanta U23 – Picerno 6-2
Cavese – Crotone 1-0
Siracusa – Casarano 4-1
Trapani – A. Cerignola 2-1
Catania – Benevento 1-0
Cosenza – Potenza 3-0
Monopoli – Giugliano 3-1
Sorrento – Latina 2-2
Salernitana – Casertana 2-1
La classifica
Salernitana 25
Catania 24
Benevento 22
Cosenza 19
Casarano 18
Monopoli 18
Crotone 17
Casertana 17
Atalanta U23 14
Altamura 14
Potenza 13
Latina 13
Sorrento 12
Trapani (-8) 11
Cavese 11
A. Cerignola 10
Foggia 10
Giugliano 9
Picerno 9
Siracusa 6