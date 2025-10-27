Serie C: il Catania non si ferma più, Salernitana solitaria in vetta. I risultati e la classifica

Una sola sconfitta in campionato a Cosenza, da quel momento sette risultati utili consecutivi e quattro vittorie una dietro l’altra. Il Catania di Mimmo Toscano sfrutta a pieno il fattore campo e in due giornate supera prima la Salernitana e poi il Benevento, volando adesso ad un solo punto dalla vetta, comandata in solitaria dai granata. Bene il Cosenza che torna a vincere in casa, si risveglia il Siracusa che però, è riuscito ad avere la meglio sul Casarano, solo dopo che i pugliesi sono rimasti in dieci.

I risultati della giornata

Foggia – Altamura 0-1

Atalanta U23 – Picerno 6-2

Cavese – Crotone 1-0

Siracusa – Casarano 4-1

Trapani – A. Cerignola 2-1

Catania – Benevento 1-0

Cosenza – Potenza 3-0

Monopoli – Giugliano 3-1

Sorrento – Latina 2-2

Salernitana – Casertana 2-1

La classifica

Salernitana 25

Catania 24

Benevento 22

Cosenza 19

Casarano 18

Monopoli 18

Crotone 17

Casertana 17

Atalanta U23 14

Altamura 14

Potenza 13

Latina 13

Sorrento 12

Trapani (-8) 11

Cavese 11

A. Cerignola 10

Foggia 10

Giugliano 9

Picerno 9

Siracusa 6