Serie C: cade la capolista, crollo Trapani, il derby lo vince il Catania. Risultati e classifica

Un girone fortemente falsato dalle esclusioni di Taranto e Turris, evidenzia una battaglia ancora apertissima per la conquista del primo posto, ma anche per i play off. In testa cade il Cerignola contro un Crotone in grande crescita, ne potrebbe approfittare l’Avellino, fermato dal turno di stop forzato. Pareggio esterno del Monopoli, crollo del Trapani alla quarta sconfitta consecutiva che si aggiunge ai dieci punti sottratti per le esclusioni delle due squadre sopracitate. Il derby tra Messina e Catania lo vince la squadra di Mimmo Toscano.

I risultati della giornata

Crotone – A. Cerignola 2-1

Foggia – Cavese 0-1

Latina – Juventus N.G. 3-2

Picerno – Monopoli 2-2

Trapani – Giugliano 1-2

Messina – Catania 0-1

Casertana – Sorrento ore 20,30

Potenza – Altamura (lunedi ore 20,30)

La classifica

A. Cerignola 58

Avellino 57

Monopoli 50

Crotone 47

Benevento 45

Catania 43

Potenza 41

Picerno 40

Giugliano 38

Cavese 35

Juventus N.G. 35

Altamura 34

Trapani 32

Sorrento 32

Foggia 30

Latina 27

Casertana 20

Messina 13