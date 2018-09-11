Serie C, decisa la data per la composizione dei calendari
Dopo settimane di polemiche, domattina alle 11,30 la composizione dei calendari: curiosità per il debutto e la prima in casa della Reggina
11 Settembre 2018 - 19:25 | di Pasquale Romano
Finalmente si parte. Dopo un tira e molla tragicomico durato settimane, il campionato di serie C è ai nastri di partenza. Da compilare i calendari dei tre gironi, domattina alle 11,30 si delineerà la nuova Serie C con 59 squadre. Curiosità e attesa per i tifosi amaranto, oltre che per mister Cevoli e la squadra. Chi affronterà al debutto la Reggina e quando si giocherà la prima gara interna?
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