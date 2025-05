Serie C: in finale Pescara e Ternana per l’ultimo posto promozione

Si sono giocate nella serata di ieri le due semifinali play off valevoli per l’accesso alla finale. In virtù dei risultati conseguiti nei match di andata, il Pescara nettamente vittorioso sull’Audace Cerignola e aiutato anche da un pò di fortuna, ha concluso il match dell’Adriatico con il punteggio di 1-1, mentre grande attenzione c’era sull’altro confronto che si giocava a Terni. Lo 0-0 del primo confronto teneva tutto in grande equilibrio, ma una prova gagliarda della Ternana sul Vicenza ha consentito alla compagine di Liverani di vincere per 3-1 e giocarsi la promozione in serie B con il Pescara.

I due incontri si giocheranno il 2 e il 7 giugno. La vincente raggiungerà Padova, Entella e Avellino.

Baldini, tecnico del Pescara, mostra sicurezza sull’esito finale: “Nereo Rocco diceva che le finali non vanno giocate ma vanno vinte. Sono convinto che vinciamo perché la monetina che è stata lanciata in alto ha detto Pescara“.