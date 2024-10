Serie C, la Reggina dei record vola verso la promozione secondo i bookmaker

“È sempre più da record la Reggina guidata da Mimmo Toscano: è tre le poche formazioni imbattute in Europa (assieme a Juventus, Liverpool e Ajax), e sta dominando in Serie C senza lasciare nemmeno le briciole agli avversari. Domenica gli amaranto hanno conquistato la decima vittoria in 14 partite, consolidando il primato nel Girone C, con 34 punti. Sono molti altri i numeri che danno l’idea della solidità della formazione calabrese: en plein di vittorie in casa, miglior difesa, capocannoniere del campionato in organico e maggior numero di punti tra i tre gironi del torneo.

E, infine, c’è un’altra importante cifra che rende conto della forza amaranto, il fatto che ormai da più settimane la Reggina sia la favorita numero uno dei bookmaker per il primo posto finale, quello che dà diritto alla promozione diretta, senza passare dai play off: gli amaranto sono dati a 2,00 su Sisal Matchpoint hanno di fatto scavalcato il Bari (ora quinti in classifica), squadra costruita per il salto di categoria con grandi investimenti e favorito della prima ora, che però adesso è dato a 3,00, come riporta Agipronews.

