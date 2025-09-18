Serie C: la Salernitana vince anche il recupero e vola. La nuova classifica
I granata vanno oltre le polemiche e le contestazioni della tifoseria
18 Settembre 2025 - 10:26 | Redazione
Dopo una estate piena di polemiche e la forte contestazione dei tifosi nei confronti della proprietà per le due retrocessioni consecutive che hanno portato la Salernitana dalla serie A alla C, un avvio di campionato che per il momento accantona i malumori, grazie alla partenza sprint dei granata. Sono adesso dodici i punti nelle quattro partite giocate, grazie anche al recupero vinto per 1-0 contro l’Atalanta U23.
La classifica
Salernitana 12
Catania 9
Benevento 9
Monopoli 7
Casarano 7
Casertana 6
Crotone 5
Cosenza 5
Potenza 5
Picerno 5
A. Cerignola 5
Atalanta U23 4
Latina 4
Foggia 4
Giugliano 4
Trapani (-8) 2
Cavese 1
Sorrento 1
Siracusa 0