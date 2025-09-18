Serie C: la Salernitana vince anche il recupero e vola. La nuova classifica

I granata vanno oltre le polemiche e le contestazioni della tifoseria

Dopo una estate piena di polemiche e la forte contestazione dei tifosi nei confronti della proprietà per le due retrocessioni consecutive che hanno portato la Salernitana dalla serie A alla C, un avvio di campionato che per il momento accantona i malumori, grazie alla partenza sprint dei granata. Sono adesso dodici i punti nelle quattro partite giocate, grazie anche al recupero vinto per 1-0 contro l’Atalanta U23.

La classifica

Salernitana 12

Catania 9

Benevento 9

Monopoli 7

Casarano 7

Casertana 6

Crotone 5

Cosenza 5

Potenza 5

Picerno 5

A. Cerignola 5

Atalanta U23 4

Latina 4

Foggia 4

Giugliano 4

Trapani (-8) 2

Cavese 1

Sorrento 1

Siracusa 0