Seried24: ‘La Reggina mette nel mirino mister Torrisi’

Sembrerebbe il nome più caldo. Si è parlato anche di Facciolo e Costantino

Dopo l’esonero di mister Trocini si attende il nome del nuovo allenatore che dovrà prendere in consegna una Reggina oggi in grande difficoltà e relegata addirittura nei bassifondi della classifica. Diversi i nomi venuti fuori da Facciolo a Costantino, fino all’ipotesi avanzata da seried24 che vede la società amaranto aver puntato sull’ex tecnico del Trapani: “La Reggina, dopo aver esonerato Bruno Trocini, è alla ricerca di un nuovo allenatore. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club avrebbe messo nel mirino anche il profilo di Alfio Torrisi“.