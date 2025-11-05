Serie D: preziosissima vittoria dell’Acireale nel recupero con il Paternò. La nuova classifica

Si è giocato nel pomeriggio il recupero della nona giornata tra l’Acireale e il Paternò. La squadra di casa è riuscita a vincere un delicatissimo confronto che vedeva di fronte due compagini relegate nei bassifondi della graduatoria, con il punteggio di 2-1 e facendo un buon balzo in avanti in classifica. Domenica attende la Reggina e incredibilmente sarà un altro scontro diretto.

La classifica

Nuova Igea 21

Savoia 19

Nissa 18

A. Palermo 16

Sambiase 16

Milazzo 15

Vibonese 15

Gela 13

Gelbison 13

Favara 12

Reggina 11

Enna 11

Vigor Lamezia 11

Acireale 11

Paternò 9

Sancataldese 8

Ragusa 7

Messina 2