Serie D: preziosissima vittoria dell’Acireale nel recupero con il Paternò. La nuova classifica
Domenica i granata attendono la Reggina. Incredibile ma vero, sarà scontro diretto...
05 Novembre 2025 - 16:33 | Redazione
Si è giocato nel pomeriggio il recupero della nona giornata tra l’Acireale e il Paternò. La squadra di casa è riuscita a vincere un delicatissimo confronto che vedeva di fronte due compagini relegate nei bassifondi della graduatoria, con il punteggio di 2-1 e facendo un buon balzo in avanti in classifica. Domenica attende la Reggina e incredibilmente sarà un altro scontro diretto.
La classifica
Nuova Igea 21
Savoia 19
Nissa 18
A. Palermo 16
Sambiase 16
Milazzo 15
Vibonese 15
Gela 13
Gelbison 13
Favara 12
Reggina 11
Enna 11
Vigor Lamezia 11
Acireale 11
Paternò 9
Sancataldese 8
Ragusa 7
Messina 2