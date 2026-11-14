Serie D: occhi puntati su Reggina-Sambiase. Il programma e la classifica

Questa volta è big match vero, non fosse altro che per la posizione in classifica occupata dalle due squadre.Reggina e Sambiase appaiate in testa, si affrontano al Granillo per la sfida che può valere il primato solitario in classifica. Spera in un pareggio delle due contendenti la Vibonese che punta alla conquista di altri tre punti con il Modica. Interessante anche la gara tra la Nuova Igea e il Siracusa.

Il programma

Licata – Milazzo

Nissa – Enna

Ragusa – Favara

Reggina – Sambiase

Trapani – A. Palermo

Vibonese – Modica

Vigor Lamezia – Gela

Avola – PraiaTortora

Nuova Igea – Siracusa

La classifica