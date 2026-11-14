Serie D: occhi puntati su Reggina-Sambiase. Il programma e la classifica
Proverà ad approfittarne la Vibonese che ospita il Modica
14 Novembre 2026 - 20:37 | Redazione
Questa volta è big match vero, non fosse altro che per la posizione in classifica occupata dalle due squadre.Reggina e Sambiase appaiate in testa, si affrontano al Granillo per la sfida che può valere il primato solitario in classifica. Spera in un pareggio delle due contendenti la Vibonese che punta alla conquista di altri tre punti con il Modica. Interessante anche la gara tra la Nuova Igea e il Siracusa.
Il programma
Licata – Milazzo
Nissa – Enna
Ragusa – Favara
Reggina – Sambiase
Trapani – A. Palermo
Vibonese – Modica
Vigor Lamezia – Gela
Avola – PraiaTortora
Nuova Igea – Siracusa
La classifica
- Reggina 26
- Sambiase 26
- Vibonese 24
- Avola 19
- Milazzo 19
- PraiaTortora 18
- Nuova Igea 18
- Gela (-1) 15
- Licata 14
- A. Palermo 14
- Siracusa (-7) 14
- Modica 13
- Nissa 12
- Trapani (-5) 9
- Vigor Lamezia 8
- Favara 8
- Ragusa 3
- Enna 3
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