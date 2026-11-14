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Serie D: occhi puntati su Reggina-Sambiase. Il programma e la classifica

Proverà ad approfittarne la Vibonese che ospita il Modica

14 Novembre 2026 - 20:37 | Redazione

Lorenzo Fazio, giovane difensore della Reggina, in campo con la maglia amaranto

Questa volta è big match vero, non fosse altro che per la posizione in classifica occupata dalle due squadre.Reggina e Sambiase appaiate in testa, si affrontano al Granillo per la sfida che può valere il primato solitario in classifica. Spera in un pareggio delle due contendenti la Vibonese che punta alla conquista di altri tre punti con il Modica. Interessante anche la gara tra la Nuova Igea e il Siracusa.

Il programma

Licata – Milazzo

Nissa – Enna

Ragusa – Favara

Reggina – Sambiase

Trapani – A. Palermo

Vibonese – Modica

Vigor Lamezia – Gela

Avola – PraiaTortora

Nuova Igea – Siracusa

La classifica

  1. Reggina 26
  2. Sambiase 26
  3. Vibonese 24
  4. Avola 19
  5. Milazzo 19
  6. PraiaTortora 18
  7. Nuova Igea 18
  8. Gela (-1) 15
  9. Licata 14
  10. A. Palermo 14
  11. Siracusa (-7) 14
  12. Modica 13
  13. Nissa 12
  14. Trapani (-5) 9
  15. Vigor Lamezia 8
  16. Favara 8
  17. Ragusa 3
  18. Enna 3

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