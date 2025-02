Serie D: la classifica attuale per quello che riguarda gli eventuali ripescaggi

Con la formula attuale della Serie D, per le non vincenti dei nove gironi, ci sarebbe la possibilità di agganciarsi alla speranza di un ripescaggio che, secondo i criteri già definiti, arriverebbero dopo un’eventuale seconda squadra della Serie A. Tuttomercato24.com ha calcolato la classifica attuale. Ovviamente fino al termine della stagione tutto può cambiare e per la Reggina si spera di poter raggiungere la promozione direttamente.

La classifica

1 Ravenna 2.32 punti

2 Reggina 2.16 punti

3 Nocerina 2.08 punti

4 Novaromentin 2 punti

5 Gelbison 1.96 punti

6 Treviso 1.93 punti

7 Chieti 1.88 punti

8 Folgore Caratese 1.86 punti

9 Foligno 1.80 punti

fonte: tuttomercato24.com