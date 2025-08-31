City Now

Serie D, Coppa Italia: Nissa eliminata, Reggina avanti ai rigori. I risultati

Parte male la stagione per la squadra del presidente Giovannone

31 Agosto 2025 - 19:24 | Redazione

Giovannone Nissa

Si sono giocate questo pomeriggio le partite di Coppa Italia per quello che riguarda la serie D. Della Reggina abbiamo già scritto in altra pagina del nostro giornale, di seguito i risultati che riguardano il girone degli amaranto:

I risultati delle partite

GELBISON – POMPEI 3-0

SAVOIA – AFRAGOLESE 4-2 (d.c.r.)

VIGOR LAMEZIA – SAMBIASE 0-1

REGGINA – VIBONESE 5-3 (d.c.r.)

MILAZZO – NUOVA IGEA VIRTUS 3-4 (d.c.r.)

RAGUSA – CASTRUMFAVARA 0-1

NISSA – SANCATALDESE 1-2

PATERNO’ – ENNA 0-4

