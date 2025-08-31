Serie D, Coppa Italia: Nissa eliminata, Reggina avanti ai rigori. I risultati
Parte male la stagione per la squadra del presidente Giovannone
31 Agosto 2025 - 19:24 | Redazione
Si sono giocate questo pomeriggio le partite di Coppa Italia per quello che riguarda la serie D. Della Reggina abbiamo già scritto in altra pagina del nostro giornale, di seguito i risultati che riguardano il girone degli amaranto:
I risultati delle partite
GELBISON – POMPEI 3-0
SAVOIA – AFRAGOLESE 4-2 (d.c.r.)
VIGOR LAMEZIA – SAMBIASE 0-1
REGGINA – VIBONESE 5-3 (d.c.r.)
MILAZZO – NUOVA IGEA VIRTUS 3-4 (d.c.r.)
RAGUSA – CASTRUMFAVARA 0-1
NISSA – SANCATALDESE 1-2
PATERNO’ – ENNA 0-4