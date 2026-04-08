Serie D: l’Enna vince il primo recupero e si tira fuori dalla zona play out. La nuova classifica
Il secondo lo giocherà il 15 di aprile al Granillo contro la Reggina
08 Aprile 2026 - 21:08 | Redazione
L’Enna è sceso in campo per il primo dei due recuperi. Davanti al pubblico di casa ha battuto il Milazzo (3-1) e grazie a questi tre punti ha momentaneamente abbandonato la zona più pericolosa della classifica. Doppietta di Distratto, fratello gemello dell’esterno amaranto. Il prossimo 15 aprile la compagine siciliana giocherà il secondo recupero contro la Reggina al Granillo.
La nuova classifica
- Nissa 59
- Savoia 57
- Athletic Palermo 54
- Reggina 53*
- Nuova Igea (-5) 49
- Gelbison 48
- Sambiase 48
- Milazzo 42*
- Gela (-1) 41
- Vigor Lamezia 36*
- Enna 34*
- Ragusa 32
- Vibonese 31
- Acireale 30
- Favara 28
- Sancataldese 27
- Messina (-14) 24
- Paternò 18