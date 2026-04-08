Serie D: l’Enna vince il primo recupero e si tira fuori dalla zona play out. La nuova classifica

L’Enna è sceso in campo per il primo dei due recuperi. Davanti al pubblico di casa ha battuto il Milazzo (3-1) e grazie a questi tre punti ha momentaneamente abbandonato la zona più pericolosa della classifica. Doppietta di Distratto, fratello gemello dell’esterno amaranto. Il prossimo 15 aprile la compagine siciliana giocherà il secondo recupero contro la Reggina al Granillo.

La nuova classifica