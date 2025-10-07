Serie D: salta un’altra panchina. La Vigor Lamezia esonera il tecnico

Sette punti in classifica frutto di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. E l’ultima in casa del Paternò costa cara al tecnico della Vigor Lamezia Antonio Foglia Manzillo, esonerato dalla società insieme al suo vice:

Il comunicato

“La Vigor Lamezia comunica di aver sollevato Antonio Foglia Manzillo dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra, insieme al suo vice Giovanni D’Alessio.

La decisione del Club è stata presa nell’interesse della squadra, con l’obiettivo di favorire un pronto rilancio del progetto tecnico in una fase ancora iniziale della stagione.

La Società desidera ringraziare mister Foglia Manzillo e il suo collaboratore per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il loro periodo alla guida della squadra.

La conduzione tecnica verrà momentaneamente affidata all’allenatore della formazione Juniores, Giuseppe Neri.

Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito alla guida tecnica della Prima Squadra“.