Serie D, Gelbison: mister Carcione non si preoccupa della Reggina

Al termine della gara persa contro la Nissa, il tecnico della Gelbison Carcione, dopo aver analizzato una sconfitta immeritata, si è proiettato alla sfida di mercoledi contro la Reggina: “Sapevamo dal primo giorno dopo l’uscita dei calendari che ci sarebbero state quattro partite impegnative e non siamo preoccupati di nulla. Il risultato, anche se importante, non mi interessa, oggi la squadra ha fatto una grande partita e sullo 0-0 sfiorato il gol in almeno tre occasioni.

La Reggina? Dobbiamo pensare a noi stessi, migliorare ogni dettaglio, situazioni di gioco. Io devo fare solo i complimenti ai miei ragazzi che fino all’ultimo hanno cercato di pareggiare l’incontro. La squadra è viva“.