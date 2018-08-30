Serie D, girone di ferro per le calabresi. Si complicano i piani promozione del Messina?
Il sorteggio dei gironi regala una sfida difficile alle formazioni della regione: tra le iscritte anche il nuovo Bari e il Messina
30 Agosto 2018 - 17:09 | di Teo Occhiuto
Tanto tuonò che piovve. La caldissima estate di politica pallonara sta iniziando a dare i propri verdetti. In attesa di sapere quali saranno i gironi della Lega Pro 2018/2019 – e se verrà confermato il format della B a 19 – nella giornata odierna sono stati svelati quelli della Serie D, che, nella stagione sportiva alle porte, vedrà ben 5 compagini calabresi ai nastri di partenza. Palmese, Roccella, Locri, Cittanovese e Castrovillari faranno infatti parte del girone I, canonicamente quello riservato a siciliane, campane e calabresi.
Quest’anno, però, l’eccezione sarà rappresentata dal nuovo Bari di Aurelio De Laurentiis. La compagine pugliese, nobile decaduta, non è stata inserita nel girone H come ci si aspettava, ma nel raggruppamento dedicato a Calabria e Sicilia. Un inserimento che complica, e non poco, i piani promozione del Messina che, vista la qualità dell’organico allestito dal patron della Filmauro, partirà senza i favori del pronostico. Da tener d’occhio, poi, anche realtà come Nocerina, Acireale e Turris: si prospetta, dunque, un girone che non sfigurerebbe nemmeno in C. Di seguito le 18 partecipanti.
SERIE D, GIRONE I: Acireale, Bari, Castrovillari, Città di Messina, Cittanovese, Igea Virtus, Gela, Locri, Marsala, Messina, Nocerina, Palmese, Portici, Roccella, Rotonda, Sancataldese, Troina, Turris.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie