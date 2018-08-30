Tanto tuonò che piovve. La caldissima estate di politica pallonara sta iniziando a dare i propri verdetti. In attesa di sapere quali saranno i gironi della Lega Pro 2018/2019 – e se verrà confermato il format della B a 19 – nella giornata odierna sono stati svelati quelli della Serie D, che, nella stagione sportiva alle porte, vedrà ben 5 compagini calabresi ai nastri di partenza. Palmese, Roccella, Locri, Cittanovese e Castrovillari faranno infatti parte del girone I, canonicamente quello riservato a siciliane, campane e calabresi.

Quest’anno, però, l’eccezione sarà rappresentata dal nuovo Bari di Aurelio De Laurentiis. La compagine pugliese, nobile decaduta, non è stata inserita nel girone H come ci si aspettava, ma nel raggruppamento dedicato a Calabria e Sicilia. Un inserimento che complica, e non poco, i piani promozione del Messina che, vista la qualità dell’organico allestito dal patron della Filmauro, partirà senza i favori del pronostico. Da tener d’occhio, poi, anche realtà come Nocerina, Acireale e Turris: si prospetta, dunque, un girone che non sfigurerebbe nemmeno in C. Di seguito le 18 partecipanti.

SERIE D, GIRONE I: Acireale, Bari, Castrovillari, Città di Messina, Cittanovese, Igea Virtus, Gela, Locri, Marsala, Messina, Nocerina, Palmese, Portici, Roccella, Rotonda, Sancataldese, Troina, Turris.