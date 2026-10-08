Ponte sul Calopinace, il csx: ‘Opera figlia di chi ha immaginato i 5 km più belli d’Italia’

I consiglieri di opposizione incalzano il sindaco: «Nei prossimi mesi continueranno le inaugurazioni di infrastrutture progettate e iniziate da noi. Aspettiamo di sapere quando arriveranno la cabinovia di Pentimele e il tunnel sul lungomare annunciati in campagna elettorale».

«Domani, finalmente, il ponte sul Calopinace viene consegnato ai cittadini. E questo è un fatto positivo, soprattutto, per i reggini cui l’opera appartiene perché la finanziano e ne usufruiscono. Ma proprio perché la città merita verità, è doveroso ricordare che un’amministrazione che subentra eredita anche progetti, finanziamenti, gare e cantieri già messi in moto. Portarli a compimento è un compito istituzionale importante che non equivale a poter presentare opere come fossero concepite ex novo».

E’ quanto afferma il centrosinistra di Palazzo San Giorgio che, alla vigilia dell’inaugurazione dell’infrastruttura che unirà l’area del Tempietto al Parco Lineare Sud, ricorda come «il ponte sia frutto di una visione, di una programmazione e di progetti realizzati dalle passate amministrazioni che hanno immaginato e concretizzato quelli che, alla storia, passeranno come i cinque chilometri più belli d’Italia».

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«All’attuale compagine amministrativa va dato atto di aver posto l’ultimo tassello»

«All’attuale compagine amministrativa – continua la nota – va dato atto di aver posto l’ultimo tassello su un puzzle talmente complicato che persino il sindaco, Francesco Cannizzaro, è stato costretto a ricalibrare le sue dichiarazioni di agosto: se allora annunciava il completamento dell’opera a costo zero per l’ente, oggi si è reso necessario il ricorso ad ulteriori risorse economiche, come si evince dalla determina n. 4702 del 01/10/2026. Sono stati, infatti, utilizzati ulteriori 355 mila euro dal progetto RI.CO.PO. La realtà, dunque, è molto diversa da quella che si vorrebbe raccontare. Perché, per anni, il Ponte sul Calopinace è stato un cantiere travagliato, con ritardi, difficoltà, vicissitudini contrattuali e innumerevoli tentativi di sbloccarne il completamento anche per alcune discutibili decisioni assunte dalla ditta incaricata di realizzare i lavori».

«Dunque – proseguono i consiglieri di minoranza – i complimenti vanno certamente all’attuale giunta che è riuscita concludere un percorso tracciato da altri, ma va pure detto come questo sia soltanto il primo di una lunga serie di casi nei quali la nuova amministrazione si troverà a inaugurare opere la cui programmazione e la realizzazione sono stati avviati dai precedenti esecutivi Falcomatà».

«Una cosa è inaugurare ciò che si eredita, un’altra è mettere in campo una propria visione»

Dai banchi dell’opposizione, a questo punto, chiedono tempi e modalità di realizzazione delle opere della nuova amministrazione annunciate in campagna elettorale.

«Una cosa è inaugurare ciò che si eredita – avvertono – un’altra è mettere in campo una propria visione della città, trasformando gli annunci in progetti, finanziamenti, gare, cantieri e opere concluse».

Tra gli interventi indicati figurano, per esempio, la cabinovia tra il Porto e i fortini di Pentimele e il tunnel destinato a liberare dal traffico il lungomare Falcomatà, sui quali l’opposizione sollecita «indicazioni precise rispetto a tempi e modalità di realizzazione».

«Dopo l’alba dovrà arrivare anche il giorno»

«Il calendario delle inaugurazioni – conclude la nota del centrosinistra – non può diventare il calendario delle realizzazioni. Se davvero l’apertura del Ponte sul Calopinace vuole essere “l’alba di una nuova era”, allora dopo l’alba dovrà arrivare anche il giorno in cui vedremo le grandi opere promesse dalla nuova amministrazione diventare finalmente progetti, cantieri e risultati concreti. Fino a quel momento avremo bene in mente la Reggio che si sta realizzando perché l’abbiamo programmata noi.

I consiglieri comunali

Battaglia Domenico

Catalano Francesco

Delfino Demetrio

Malara Marcantonino

Marino Giuseppe

Quartuccio Filippo

Romeo Carmelo

Versace Carmelo