Reggio, Piazza Orange torna a splendere: riattivata e illuminata la fontana – VIDEO

“Piazza Orange torna a splendere!“. L’assessore Caridi ha annunciato il completamento dei lavori di riqualificazione che hanno restituito piena decoro e bellezza ad uno degli angoli più suggestivi del centro cittadino.

L’intervento ha visto un’operazione completa di pulizia e manutenzione dell’intera piazza, accompagnata dal ripristino funzionale della fontana. Tra le novità principali spicca l’installazione di nuove luci LED multicolore programmate per alternarsi in diversi effetti luminosi scenografici, pensati per valorizzare la parete d’acqua e l’architettura circostante, rendendo lo spazio più suggestivo durante le ore serali.

A margine del sopralluogo sul posto, l’assessore Caridi ha ribadito la linea strategica: