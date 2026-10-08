Sacerdote arrestato per maltrattamenti nel reggino
L'indagine sarebbe andata avanti per alcuni mesi. L'uomo si trova ai domiciliari
08 Ottobre 2026 - 16:49 | Comunicato stampa
Un sacerdote della diocesi di Locri-Gerace è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria per maltrattamenti.
Il provvedimento disposto dal gip
Nei confronti del religioso è stato emesso un provvedimento restrittivo da parte del gip su richiesta della Procura di Locri.
L’indagine, su cui vive uno stretto riserbo, sarebbe andata avanti per alcuni mesi.
Fonte: Ansa Calabria
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie
Segui CityNow su Google