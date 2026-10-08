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Sacerdote arrestato per maltrattamenti nel reggino

L'indagine sarebbe andata avanti per alcuni mesi. L'uomo si trova ai domiciliari

08 Ottobre 2026 - 16:49 | Comunicato stampa

Banchi Chiesa

Un sacerdote della diocesi di Locri-Gerace è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria per maltrattamenti.

Il provvedimento disposto dal gip

Nei confronti del religioso è stato emesso un provvedimento restrittivo da parte del gip su richiesta della Procura di Locri.

L’indagine, su cui vive uno stretto riserbo, sarebbe andata avanti per alcuni mesi.

Fonte: Ansa Calabria

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