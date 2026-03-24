Serie D, Igea Virtus-Reggina: sono 25 i convocati giallorossi

La Reggina ha scelto di non diramare la lista dei convocati, facendo sapere attraverso il suo responsabile della comunicazione che l’intero organico è disponibile, anche se saranno comunque sempre 20 i calciatori che potranno partecipare alla partita.

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Nel momento in cui verranno ufficializzte le formazioni, ne sapremo qualcosa in più. Nessuna strategia invece per la Nuova Igea Virtus che con il suo tecnico Marra ha scelto 25 calciatori da convocare con cinque di questi che andranno in tribuna. Sono presenti gli ex Reggina Cham, Provazza e Squillace.

I convocati