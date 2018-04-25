Venti successi consecutivi e playoff vinti: la Iperviaggi Enjoy Lamezia, società nata da pochi mesi, conquista la promozione in Serie C Silver

Una stagione strepitosa ed una striscia infinita di vittorie.

Il campionato di Serie D Calabria ha già palesato il suo primo verdetto stagionale.

La Iperviaggi Enjoy Lamezia è stata promossa in Serie C Silver.

Una grande soddisfazione per il giovane gruppo lametino allenato da Umberto Di Martino.

Il team creato dal Direttore Generale Massimiliano Antonicelli ha strabiliato incanalando una serie di venti successi consecutivi posizionandosi al primo posto al termine della fase ad Orologio e trionfando nel PlayOff battendo con facilità la Cestistica Gioiese al primo turno e la Pollino Basket nella finalissima.

Mentre la Calabria del basket aspetta trepidante il nome della seconda squadra promossa, team che scaturirà dalla sfida finale tra Centro Basket Catanzaro e Cosentia, la società del Presidente Colloca, creata appena qualche mese fa può già programmare un interessante futuro.

Ecco i protagonisti di questa splendida stagione.

Presidente Tommaso Colloca,

D g Massimiliano Antonicelli,

Dirigente accompagnatore Gallo Eugenio

Allenatore: Umberto DI Martino

Il roster

Girts Lazdanas ,

Bosone Gianmarco Capitano,

Mangione Nicola,

Antonicelli Simone,

Antonicelli Daniele,

Caruso Gregorio Josè,

Soria Michael,

Ciancimino Giuseppe,

D’apa Giuseppe,

Campisano Alessandro,

Bonavita Antonio,

Bonavita Marco ,

Zaffina Francesco ,

Morelli Michelangelo

Perri luca

Stella Francesco ,

Albo Paolo