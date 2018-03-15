Serie D: nel week end il via ai playoff
Solo due squadre su otto otterranno il pass per il massimo campionato regionale: il programma completo della prima fase dei playoff
15 Marzo 2018 - 10:03 | di Michele Favano
Due squadre su otto voleranno nel massimo campionato regionale
Nel week-end del 17 e 18 Marzo 2018 inizia la terza fase del campionato regionale della Serie D.
Solamente due squadre su otto riceveranno al termine della cavalcata post-season “il pass” per accedere al massimo campionato regionale.
Il tabellone: Lamezia e Gioiese
Da una parte del tabellone c’è la capolista del girone in vetta grazie al sorpasso avvenuto nell’ultima giornata di fase “Ad Orologio”: la Iperviaggi Enjoy Lamezia inizia il cammino Playoff sfidando la Primi Anni Cestistica Gioiese. I pianigiani hanno ottenuto, sempre durante l’ultima giornata l’accesso alla terza fase vincendo in casa dei giovani della Smaf che terminano il campionato insieme alle giovani formazioni di Julitta Tortora e Nuovo Basket Soccorso.
La vincente di questa serie, da giocarsi al meglio delle tre gare affronterà la vincente dell’appassionante serie tra la quarta e la quinta forza del campionato: Pollino di Castrovillari contro Cus Cosenza.
Dall’altra parte: Catanzaro e Lumaka
Dall’altra parte del tabellone, invece, scenderà in campo la Centro Basket Catanzaro, leader del raggruppamento regionale per quasi tutto il cammino: la “Ccb” proverà a battere l’imprevedibile Beretta Lumaka di Reggio Calabria.
La vincente di questa serie affronterà il team che prevarrà tra la terza forza del torneo, il Cosentia contro i bianco-blu della Botteghelle Basket.
Il primo turno verrà espletato negli ultimi week-end di Marzo.
Il programma completo delle gare
Ecco il programma completo
Iperviaggi Lamezia-Primi Anni Gioiese in campo domenica 18 Marzo 2018 a Lamezia Terme (gara due 25 Marzo 2018 a Gioia Tauro, eventuale gara tre 8 Aprile 2018 a Lamezia)
Centro Basket Catanzaro- Beretta Lumaka domenica 18 Marzo 2018 ore 18 PalaGallo Catanzaro Lido (gara due sabato 24 Marzo 2018 PalaLumaka Reggio Calabria, eventuale gara tre domenica 8 Aprile 2018 PalaGallo)
Cosentia-Botteghelle martedì 20 marzo 2018 PalaFerraro (gara due 24 Marzo ore 20 PalaCalafiore,eventuale gara 3 il 7 Aprile 2018 PalaFerraro)
Pollino-Cus Cosenza domenica 18 Marzo 2018 Castrovillari (Gara due domenica 25 Marzo 2018 PalaCus, eventuale gara tre domenica 8 Aprile ore 18.30 Castrovillari).
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