Ricordate Karel Zeman? Sarà avversario della Reggina nel prossimo campionato
Sulla panchina della squadra amaranto nella stagione 2016-17
08 Agosto 2025 - 09:36 | Redazione
Dopo l’ingaggio e l’immediato esonero del tecnico Pagana, la nuova proprietà del Paternò ha deciso di affidarsi ad una vecchia conoscenza del calcio reggino, l’allenatore Karel Zeman, sulla panchina amaranto nella stagione 2016-17. L’annuncio è arrivato in occasione della presentazione ufficiale del nuovo organigramma:
Sono stati ufficialmente nominati:
•Direttore Generale: Luca Carra
•Segreteria Sportiva e Ufficio Legale: Avvocato Valentina Distefano
•Allenatore della Prima Squadra: Mr. Karel Zeman
•Team Manager: Orazio Grasso
•Responsabile del Settore Giovanile: Fabio Virgillito.