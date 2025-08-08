Ricordate Karel Zeman? Sarà avversario della Reggina nel prossimo campionato

Dopo l’ingaggio e l’immediato esonero del tecnico Pagana, la nuova proprietà del Paternò ha deciso di affidarsi ad una vecchia conoscenza del calcio reggino, l’allenatore Karel Zeman, sulla panchina amaranto nella stagione 2016-17. L’annuncio è arrivato in occasione della presentazione ufficiale del nuovo organigramma:

Leggi anche

Sono stati ufficialmente nominati:

•Direttore Generale: Luca Carra

•Segreteria Sportiva e Ufficio Legale: Avvocato Valentina Distefano

•Allenatore della Prima Squadra: Mr. Karel Zeman

•Team Manager: Orazio Grasso

•Responsabile del Settore Giovanile: Fabio Virgillito.