Serie D: nuova esperienza per l’ex Reggina Rosario Pergolizzi
Lo scorso anno costretto a lasciare la squadra amaranto per motivi familiari
02 Ottobre 2025 - 09:37 | Redazione
Sono già diversi i movimenti in tante panchine della serie D. Società insoddisfatte, allenatori che decidono di risolvere i propri contratti e quindi possibilità per coloro rimasti senza squadra in estate, di poter trovare nuove sistemazioni.
E’ il caso di Rosario Pergolizzi, ex calciatore e allenatore della Reggina, lo scorso anno sulla panchina degli amaranto e costretto a lasciare dopo qualche mese con la squadra al secondo posto della classifica, per gravi motivi familiari. Il tecnico adesso riparte da Giulianova, dopo l’esonero di Cappellacci.