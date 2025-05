Serie D: oggi in campo anche per i play out. I verdetti finali

Per quello che riguarda i play off, domenica al Granillo la finalissima

Era la giornata della post season per quello che riguarda il girone I della serie D tra play off e play out. Al Granillo la Reggina ha superato la Vibonese per 2-0 e con lo stesso punteggio la Scafatese ha avuto la meglio sul Sambiase. Domenica prossima a Reggio Calabria si gioca la finale.

In coda il doppio play out con l’Acireale che sotto di due reti con il Città di S. Agata rimonta (2-2) e porta il match ai supplementari. In virtù del miglior piazzamento finale si salva la compagine granata. Mantiene la categoria anche il Favara che supera il Licata per 2-0. Città di S. Agata e Licata raggiungono il Locri in Eccellenza.