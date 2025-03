Serie D: dopo la sosta si riparte. Il programma della prossima giornata

Una settimana di pausa e da domenica prossima si riparte. Il girone I del campionato di serie D ha ancora molto da raccontare sia in testa che in coda. Nella parte più alta della classifica è lotta a due tra Siracusa e Reggina, mentre si attende di conoscere in maniera ufficiale quale sia la decisione presa dalla LND in merito alla richiesta di ritiro da parte dell’Akragas. Le conseguenze le abbiamo più volte raccontate, con la sottrazione dei punti a tutte quelle squadre che nell’arco della stagione li hanno conquistati contro gli agrigentini.

Il programma della giornata

Akragas – Licata *

Pompei – Ragusa

Locri – Nuova Igea

Nissa – Città di S. Agata

Paternò – Enna

Sancataldese – Scafatese

Siracusa – Favara

Vibonese – Acireale

Sambiase – Reggina

*In caso di esclusione il Licata osserverà un turno di riposo