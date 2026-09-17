Serie D: due ex Reggina viaggiano in testa alla classifica a punteggio pieno

La Reggina si gode il primato in classifica a punteggio pieno, con un ruolino di marcia fin qui esaltante, soprattutto al Granillo. Gol, vittorie e, a tratti, anche un calcio di grande qualità. Una partenza che nelle ultime tre stagioni non si era mai vista e che adesso alimenta entusiasmo e fiducia. L’auspicio, naturalmente, è che questo rendimento possa durare il più a lungo possibile.

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Allargando lo sguardo agli altri gironi di Serie D, spiccano anche due ex amaranto che stanno vivendo un ottimo avvio di stagione. Nel girone D la Pistoiese di Massimo Taibi guida la classifica con 9 punti dopo tre giornate, anche se in compagnia di altre due squadre. Nel girone H, invece, a comandare forse anche un pò a sorpresa, la Virtus Francavilla di Bruno Trocini, reduce dalla preziosa vittoria nel sentito derby contro il Brindisi. Siamo soltanto all’inizio, ma in campionati così equilibrati partire bene può fare la differenza. E, come recita il vecchio detto, chi ben comincia…