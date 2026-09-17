La Reggina e i numeri: tifosi al Granillo e quel dato curioso che riguarda le presenze

La Reggina al Granillo, fino a questo momento, ha dato l’impressione di non avere avversari. È uno degli aspetti che abbiamo sottolineato più volte, insieme a quelle che potrebbero invece diventare le vere difficoltà per una squadra costruita molto sulla qualità tecnica: campi più stretti, terreni in erba sintetica e situazioni ancora più complicate, come quella che attende gli amaranto a Lamezia, su un terreno di gioco apparso in pessime condizioni.

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Intanto ci godiamo i numeri, che raccontano una partenza impressionante. Considerando tutte le competizioni ufficiali, la Reggina ha già realizzato 17 reti senza subirne neppure una. Ma c’è anche un altro dato che merita attenzione ed è quello relativo al seguito del pubblico. All’esordio contro il Licata erano presenti 5.227 gli spettatori, con 3.264 abbonati. Contro l’Avola il dato è rimasto praticamente invariato, con 5.243 presenze, di cui 3.593 abbonati e 73 tifosi ospiti. Ma in un turno infrasettimanale.

Una continuità importante, che conferma il ritrovato entusiasmo attorno alla squadra. E sono numeri che potrebbero crescere ulteriormente se la Reggina continuerà su questa strada, fatta fin qui di vittorie, tanti gol e una porta ancora inviolata.