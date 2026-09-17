Reggina, Magrassi: ‘Sono qui perchè ho in testa un solo obiettivo’

La Reggina vince anche contro l’Avola e riconquista la vetta della classifica, dopo averla lasciata per qualche ora a chi aveva giocato nel pomeriggio. Inizio complicato, poi l’uno-due nel finale di primo tempo ha spianato la strada verso il successo. L’attaccante Magrassi al primo gol stagionale in conferenza stampa: “Per un attaccante riuscire a segnare subito è sicuramente un aspetto positivo. Sono consapevole, però, di non essere ancora al massimo e quindi devo continuare a lavorare per arrivare alla condizione migliore. Sto ancora imparando quello che il mister vuole da me, in campo cerco di applicare quelle che sono le sue indicazioni nel modo migliore possibile, i miei compagni mi danno un grande aiuto.

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Potevo andare altrove, perchè c’erano tante squadre su di me, ma se ti chiama la Reggina non puoi dire no. Tra l’altro era la prima volta che dovevo lasciare la mia famiglia, ma mia moglie in questo senso mi é stata molto vicina appoggiando la mia scelta. Io ho solo l’obiettivo in testa, quello di vincere il campionato, poi i gol vengono da se. Quando c’è una squadra che fa sempre bene a prescindere da chi gioca, vuol dire che il gruppo c’è. Mi trovo bene con tutti nel reparto d’attacco”.