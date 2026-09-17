Riapertura del Presidio di Polizia ad Arghillà, soddisfazione di Sap e Siulp: ‘Risposte concrete’

Arghillà, SAP e SIULP commentano il ritorno del posto di Polizia annunciato da Piantedosi e chiedono continuità, uomini e mezzi adeguati

Reggio Calabria, Arghillà. SAP e SIULP commentano il ritorno del posto di Polizia annunciato da Piantedosi dopo la sua visita nel quartiere della periferia reggina. I sindacati in due comunicati chiedono continuità, uomini e mezzi adeguati.

SAP: “Presenza continuativa dello Stato elemento fondamentale di sicurezza”

Il Ministro Piantedosi conferma l’impegno dello Stato sottoscrivendo un accordo tra il Ministero dell’Interno, Comune ed istituzioni del territorio per la riqualificazione di Arghillà, quartiere a nord di Reggio Calabria.

“Nel programma rientra il ripristino del posto fisso di Polizia, l’immobile individuato sarà interessato da lavori di ristrutturazione per consentire il ritorno di un presidio stabile delle forze dell’ordine nel quartiere”.

È questo il passaggio delle dichiarazioni del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che, per la Segreteria Provinciale del SAP di Reggio Calabria, assume particolare rilievo e rappresenta un risultato concreto rispetto a una richiesta avanzata e sostenuta esclusivamente da quasi due anni dalla nostra Organizzazione Sindacale.

“Abbiamo insistito più volte sulla necessità di ripristinare un distretto della Polizia di Stato ad Arghillà – sottolinea il SAP – perché riteniamo che, in un territorio caratterizzato da importanti criticità, la presenza continuativa dello Stato rappresenti un elemento fondamentale di sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini di quella zona periferica della città”.

Esprimiamo, pertanto, apprezzamento e gratitudine al Ministro Piantedosi, all’Amministrazione comunale ed al Sindaco Francesco Cannizzaro per aver raccolto e portato all’attenzione delle istituzioni le esigenze di sicurezza del quartiere. Un ringraziamento particolare va inoltre all’Assessore Comunale Antonino Maiolino che ha ripreso e sostenuto le istanze del SAP, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sulla necessità di restituire ad Arghillà un presidio di Polizia.

“Quanto annunciato dal Ministro è esattamente ciò che abbiamo chiesto: non interventi occasionali ma il ritorno ad un presidio stabile delle Forze dell’Ordine. Ora auspichiamo che il percorso venga portato avanti rapidamente con la ristrutturazione dell’immobile e la successiva riapertura del posto fisso di Polizia che nel tempo e con adeguate assegnazioni di uomini e mezzi sia elevato a Commissariato sezionale”.

Per il SAP, dunque, grazie ad un amministrazione comunale che ha saputo raccogliere le segnalazioni fatte nel tempo si apre una fase nuova, dalle denunce si passerà alla concreta realizzazione del presidio che restituirà ai cittadini di Arghillà una presenza dello Stato visibile e continuativa che contribuirà ad elevare il livello di sicurezza e di legalità nel quartiere.

La soddisfazione del SIULP

La sottoscrizione del protocollo in Prefettura alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e la delibera della Giunta comunale per la riapertura del Posto di Polizia ad Arghillà rappresentano un passaggio atteso, strategico e di fondamentale importanza per la prevenzione e la legalità nella città di Reggio Calabria.

A dichiararlo è Giuseppe De Stefano, Segretario Generale Provinciale del SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) di Reggio Calabria, che esprime forte soddisfazione per un intervento coordinato che restituisce allo Stato un presidio fisico e simbolico in un’area complessa.

“La presenza sul campo e il ritorno costante delle Forze dell’Ordine ad Arghillà sono la risposta concreta che i cittadini onesti attendevano da tempo,” dichiara il Segretario Generale Provinciale del SIULP. “Come organizzazione sindacale abbiamo sempre sostenuto che la sicurezza non si garantisce con interventi spot, ma attraverso la continuità, il controllo capillare del territorio e il rafforzamento della presenza dello Stato nelle periferie. L’integrazione tra la riapertura del presidio, l’implementazione della videosorveglianza e gli interventi sul decoro urbano traccia la strada giusta per un reale riscatto del quartiere.”

Il SIULP sottolinea tuttavia l’importanza fondamentale di accompagnare questo traguardo con un’adeguata pianificazione delle risorse umane.

“Auspichiamo che al ripristino della sede corrisponda un adeguato e stabile potenziamento dell’organico della Polizia di Stato sul territorio reggino.

L’apertura del posto fisso ad Arghillà non deve tradursi in un sovraccarico di lavoro per il personale già in servizio, ma deve essere sostenuta con l’assegnazione di nuove unità, per garantire ai poliziotti di operare in condizioni di massima sicurezza e con la massima efficacia operativa.”

Il Segretario richiama inoltre i precedenti storici del presidio nel quartiere:

“Già nell’estate del 2009 era stato inaugurato il Posto di Polizia di Arghillà presso il Centro Polifunzionale della circoscrizione, pensato come avamposto di legalità in un territorio segnato da forti criticità sociali ed urbane. Tale ufficio avrebbe dovuto garantire non solo il controllo del territorio, ma anche servizi essenziali per i cittadini: ricezione di denunce ed esposti, uno sportello URP, il rilascio di modulistica per passaporti, pratiche di cessione fabbricati e gestione delle manifestazioni pubbliche. Il progetto originario mirava persino all’istituzione di un vero e proprio Commissariato Sezionale dotato di adeguate risorse umane e strumentali. Tuttavia, nonostante il grande risalto mediatico iniziale, l’iniziativa fu abbandonata dopo pochi anni, probabilmente per la mancanza di una reale convinzione politica e gestionale.”

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