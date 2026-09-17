Cadi Futura, De Lorenzo: ‘Ripartiamo dal bronzo italiano Under 17. Sogni? Esordire in prima squadra’

La pausa estiva volge al termine e in casa Cadi Antincendi Futura è tempo di bilanci e programmi. A fare il punto della situazione, con la freschezza e l’entusiasmo della gioventù, è Giuseppe De Lorenzo, primo portiere dell’Under 17 e giovane promessa del club ripetutamente convocato nel progetti azzurri..

Il giovane non nasconde le ambizioni di una squadra che vuole lasciarsi alle spalle la scorsa annata per proiettarsi con decisione verso il futuro. “Si riparte, innanzitutto siamo reduci da un bronzo italiano e c’è tanto da lavorare, però guardiamo verso il futuro. Quest’anno gli obiettivi sono sempre gli stessi”, spiega De Lorenzo. “Con la prima squadra puntiamo ai play-off, con l’Under 17 puntiamo alla Final Four nazionale”.

Ma il pensiero del portiere va anche al risultato ottenuto nella passata stagione, quel terzo posto che, per molti, potrebbe rappresentare un traguardo insperato. Per De Lorenzo, però, non è così: “Sinceramente si può migliorare un terzo posto che è così un risultato così alto? Sì, sì, si può fare sempre di più. Non c’è mai un impossibile, un livello impossibile. Quest’anno ci siamo più rinforzati sotto certi punti di vista, siamo più vogliosi nel riprenderci quello che c’è stato cacciato l’anno scorso“.

Uno dei punti di forza della Cadi Antincendi Futura è sicuramente la scuola portieri. De Lorenzo ne parla con orgoglio: “Siamo un bel gruppo.Paolo Parisi ci dà, ad esempio, ogni giorno e siamo tre dal 2005 al 2010 che abbiamo molto da imparare e che grazie a Paolo ci miglioriamo ogni giorno“.

Immancabile, in chiusura, la domanda sui sogni legati a questa annata agonistica. La risposta di De Lorenzo è quella di un ragazzo ambizioso ma con i piedi per terra: “Questa annata agonistica è esordire in prima squadra e se magari fare qualcosina di più nell’Under 17“.