Serie D: pronti per il rush finale. Il programma della giornata e la classifica
La Reggina deve solo vincere e aspettare i risultati delle altre
12 Aprile 2026 - 01:20 | Redazione
La Reggina torna in campo dopo la lunga pausa e lo farà adesso per tre volte in sette giorni. Il primo impegno è quello sul campo del Gela, poi l’infrasettimanale di recupero con l’Enna e domenica al Granillo con il Paternò. Vincere sempre e sperare in qualche scivolone delle dirette concorrenti, visto che la Nissa andrà a giocare sul difficile terreno dell’Acireale, mentre il Savoia dovrà vedersela con la Vigor Lamezia.
Il programma della giornata
Athletic Palermo – Favara
Acireale – Nissa
Gela – Reggina
Nuova Igea Virtus – Vibonese
Paternò – Milazzo
Sancataldese – Gelbison
Vigor Lamezia – Savoia
Enna – Sambiase
La nuova classifica
- Nissa 59
- Savoia 57
- Athletic Palermo 54
- Reggina 53*
- Nuova Igea (-5) 49
- Gelbison 48
- Sambiase 48
- Milazzo 42*
- Gela (-1) 41
- Vigor Lamezia 36*
- Enna 34*
- Ragusa 32
- Vibonese 31
- Acireale 30
- Favara 28
- Sancataldese 27
- Messina (-14) 24
- Paternò 18