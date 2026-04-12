Serie D: pronti per il rush finale. Il programma della giornata e la classifica

La Reggina torna in campo dopo la lunga pausa e lo farà adesso per tre volte in sette giorni. Il primo impegno è quello sul campo del Gela, poi l’infrasettimanale di recupero con l’Enna e domenica al Granillo con il Paternò. Vincere sempre e sperare in qualche scivolone delle dirette concorrenti, visto che la Nissa andrà a giocare sul difficile terreno dell’Acireale, mentre il Savoia dovrà vedersela con la Vigor Lamezia.

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Il programma della giornata

Athletic Palermo – Favara

Acireale – Nissa

Gela – Reggina

Nuova Igea Virtus – Vibonese

Paternò – Milazzo

Sancataldese – Gelbison

Vigor Lamezia – Savoia

Enna – Sambiase

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