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Serie D: pronti per il rush finale. Il programma della giornata e la classifica

La Reggina deve solo vincere e aspettare i risultati delle altre

12 Aprile 2026 - 01:20 | Redazione

Reggina Fofana

La Reggina torna in campo dopo la lunga pausa e lo farà adesso per tre volte in sette giorni. Il primo impegno è quello sul campo del Gela, poi l’infrasettimanale di recupero con l’Enna e domenica al Granillo con il Paternò. Vincere sempre e sperare in qualche scivolone delle dirette concorrenti, visto che la Nissa andrà a giocare sul difficile terreno dell’Acireale, mentre il Savoia dovrà vedersela con la Vigor Lamezia.

Leggi anche

Il programma della giornata

Athletic Palermo – Favara

Acireale – Nissa

Gela – Reggina

Nuova Igea Virtus – Vibonese

Paternò – Milazzo

Sancataldese – Gelbison

Vigor Lamezia – Savoia

Enna – Sambiase

Leggi anche

La nuova classifica

  1. Nissa 59
  2. Savoia 57
  3. Athletic Palermo 54
  4. Reggina 53*
  5. Nuova Igea (-5) 49
  6. Gelbison 48
  7. Sambiase 48
  8. Milazzo 42*
  9. Gela (-1) 41
  10. Vigor Lamezia 36*
  11. Enna 34*
  12. Ragusa 32
  13. Vibonese 31
  14. Acireale 30
  15. Favara 28
  16. Sancataldese 27
  17. Messina (-14) 24
  18. Paternò 18

RegginaReggio Calabria Calcio

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