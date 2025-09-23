Reggina-Gelbison: mister Trocini pensa a qualche cambio

La Reggina ha iniziato in salita. La sconfitta con il Favara all’esordio, la vittoria con la Nissa al Granillo, il pareggio a Vibo accompagnato da enormi recriminazioni per le tante occasioni da rete fallite, qualcuna anche clamorosa. Mercoledì c’è la Gelbison in casa. Domenica prossima trasferta sul campo del Savoia. Quattro sono i punti in classifica, pochi rispetto alle aspettative. Calendario fitto e ritmo non brillante di alcuni titolari, un copione già visto lo scorso anno e in attesa di tempi migliori, il tecnico però può contare su un organico ampio e con possibilità di scelta.

Trocini attende anche notizie su Lagonigro, il coraggioso portiere che dopo la botta rimediata al ginocchio con la Nissa, anche con la Vibonese ha dovuto lasciare il campo per un durissimo colpo alla coscia, in dubbio il suo impiego.

Quali le possibili novità? Immaginando che il reparto difensivo non si tocchi, gli interventi potrebbero avvenire sulla mediana e quindi uno tra Correnti e Mungo dal primo minuto da capire al posto di chi. Sulle fasce può tornare Ragusa dall’inizio. Davanti, Montalto insidia Ferraro con quest’ultimo per due partite consecutive migliore in campo, ma che ha speso tantissimo e potrebbe avere bisogno di rifiatare.

La gara con la Gelbison è uno snodo. Vincere per avviare la scalata e programmare la trasferta contro il Savoia con il morale alto, è fondamentale.