Reggina: la risposta deve arrivare dagli Over. Preoccupano le condizioni di Lagonigro

La tifoseria è divisa. C’è chi invita alla calma e chi è già deluso. La Reggina ha raccolto solo 4 punti in 3 gare anche se l’ultima partita con la Vibonese ha mostrato segnali di crescita. La vittoria però è mancata e i giudizi restano severi.

All’inizio si è parlato di problemi legati alla scelta degli Under. Oggi il tema è un altro. Gli Over non stanno dando il contributo che tutti immaginavano. Da Barillà, Porcino e Laaribi in mezzo ci si aspetta molto di più. In avanti Di Grazia, Ragusa e Montalto non hanno ancora inciso per qualità e realizzazioni, in attesa di vedere all’opera Edera. Ferraro, invece, l’unico che sta offrendo risposte concrete. Stesso dicasi per la coppia centrale Girasole-Blondett. Solidità, letture pulite, pochi fronzoli. Sicurezze.

La classifica obbliga già a inseguire, sono solo tre i punti dalla vetta, ma sette le squadre davanti.

Ora arriva la Gelbison, a distanza di tre giorni dall’ultima gara. Un altro vero test per misurare carattere, forza e continuità. Nel frattempo si attendono aggiornamenti sulle condizioni di Lagonigro. La botta rimediata con la Vibonese lo ha costretto al cambio. La sua presenza è in forte dubbio.