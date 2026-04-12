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Serie D: Reggina, ennesima occasione sprecata. Pari della Nissa, avanza il Savoia. Risultati e classifica

Lotta a due al vertice a tre giornate dalla conclusione

12 Aprile 2026 - 17:15 | Redazione

Tifosi Savoia

La Reggina non riesce ad andare oltre il pareggio contro il Gela. Brutta partita degli amaranto che solo nel finale hanno provato a schiacciare gli avversari con Ferraro che ha clamorosamente fallito la rete del vantaggio. Il Savoia ribalta la Vigor Lamezia, la Nissa pareggia fuori casa, l’Athletic Palermo alla quarta sconfitta consecutiva.

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I risultati della giornata

Athletic Palermo – Favara 3-2

Acireale – Nissa 0-0

Gela – Reggina 0-0

Messina – Ragusa 1-0

Nuova Igea Virtus – Vibonese sospesa

Paternò – Milazzo 0-0

Sancataldese – Gelbison 0-1

Vigor Lamezia – Savoia 1-2

Enna – Sambiase 0-0

La nuova classifica

  1. Nissa 60
  2. Savoia 60
  3. Reggina 54*
  4. Athletic Palermo 54
  5. Gelbison 51
  6. Nuova Igea* (-5) 49
  7. Sambiase 49
  8. Milazzo 43*
  9. Gela (-1) 42
  10. Vigor Lamezia 36*
  11. Enna 35*
  12. Ragusa 32
  13. Vibonese* 31
  14. Acireale 31
  15. Favara 31
  16. Sancataldese 27
  17. Messina (-14) 27
  18. Paternò 19

RegginaReggio Calabria Calcio

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