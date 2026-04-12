Serie D: Reggina, ennesima occasione sprecata. Pari della Nissa, avanza il Savoia. Risultati e classifica
Lotta a due al vertice a tre giornate dalla conclusione
12 Aprile 2026 - 17:15 | Redazione
La Reggina non riesce ad andare oltre il pareggio contro il Gela. Brutta partita degli amaranto che solo nel finale hanno provato a schiacciare gli avversari con Ferraro che ha clamorosamente fallito la rete del vantaggio. Il Savoia ribalta la Vigor Lamezia, la Nissa pareggia fuori casa, l’Athletic Palermo alla quarta sconfitta consecutiva.
I risultati della giornata
Athletic Palermo – Favara 3-2
Acireale – Nissa 0-0
Gela – Reggina 0-0
Messina – Ragusa 1-0
Nuova Igea Virtus – Vibonese sospesa
Paternò – Milazzo 0-0
Sancataldese – Gelbison 0-1
Vigor Lamezia – Savoia 1-2
Enna – Sambiase 0-0
La nuova classifica
- Nissa 60
- Savoia 60
- Reggina 54*
- Athletic Palermo 54
- Gelbison 51
- Nuova Igea* (-5) 49
- Sambiase 49
- Milazzo 43*
- Gela (-1) 42
- Vigor Lamezia 36*
- Enna 35*
- Ragusa 32
- Vibonese* 31
- Acireale 31
- Favara 31
- Sancataldese 27
- Messina (-14) 27
- Paternò 19